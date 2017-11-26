Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с министром промышленности России Денисом Мантуровым отправился на Ближний Восток для продвижения свердловских промышленных предприятий на арабский рынок.
В понедельник, 27 ноября, в Абу-Даби глава региона примет участие в бизнес-форуме «Россия — ОАЭ: перспективы делового сотрудничества» и других мероприятиях в рамках заседания межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Губернатор заявит о готовности свердловских промышленных предприятий обеспечить арабских партнеров металлургической продукцией, а также нефтедобывающим и геологоразведочным оборудованием.
Также в ходе поездки Куйвашев представит Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», и проведет соответствующие переговоры.
Во вторник, 28 ноября, глава региона вместе с Денисом Мантуровым отправится в Катар, где также встретится с представителями бизнес-кругов, рассказал корреспонденту «URA.RU» источник в окружении губернатора.