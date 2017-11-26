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26 ноября 2017
14:07  26 ноября 2017 0

Евгений Куйвашев улетел в Эмираты. Он составил компанию федеральному министру

Иннопром-2015. Координационный совет по промышленности. Екатеринбург, куйвашев евгений, мантуров денис, улыбка
Евгений Кукйвашев и Денис Мантуров будут продвигать российские интересы в ОАЭ и в КатареФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с министром промышленности России Денисом Мантуровым отправился на Ближний Восток для продвижения свердловских промышленных предприятий на арабский рынок.

В понедельник, 27 ноября, в Абу-Даби глава региона примет участие в бизнес-форуме «Россия — ОАЭ: перспективы делового сотрудничества» и других мероприятиях в рамках заседания межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Губернатор заявит о готовности свердловских промышленных предприятий обеспечить арабских партнеров металлургической продукцией, а также нефтедобывающим и геологоразведочным оборудованием.

Также в ходе поездки Куйвашев представит Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025», и проведет соответствующие переговоры.

Во вторник, 28 ноября, глава региона вместе с Денисом Мантуровым отправится в Катар, где также встретится с представителями бизнес-кругов, рассказал корреспонденту «URA.RU» источник в окружении губернатора.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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