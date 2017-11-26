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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:43  26 ноября 2017 0

Названы лучшие десять смартфонов 2017 года

Смартфоны Samsung превзошли конкурентов от AppleФОТО: assets.pcmag.com

Эксперты портала TechRadar назвали лучшие смартфоны 2017 года. В тройке лидеров не оказалось ни одного устройства Apple: самый разрекламированный «яблочный» гаджет iPhone X только на четвертой строчке списка.

Лучшим смартфоном года признан Samsung Galaxy S8. Во многом выбор экспертов был связан с идеальным соотношением цены и качества устройства. На втором место расположилось еще одно детище южнокорейского концерна — Samsung Galaxy S8 Plus. Тройку рейтинга замкнул смартфон Google Pixel 2.

Девайсы от Apple iPhone X и iPhone 8 Plus заняли в списке четвертое и девятое места. Смартфон HTC U 11 эксперты признали самым прочным, а лучшими по качеству связи стали HTC, новый Honor 9 и Huawei Mate 10 Pro.

Сергей Макеев
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