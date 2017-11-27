Американский эсминец с ракетами «Томагавк» вошел в Черное море

04:56 27 ноября 2017 0

Корабль идет в сторону Украины Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский ракетный эсминец «Джеймс Уильямс» вошел в акваторию Черного моря и начал движение в сторону Украины.

Эсминец, как пишут «Известия», движется на север вдоль западного побережья мимо Болгарии, Румынии к Украине. На борту судна находится 56 крылатых ракет «Томагавк». До этого корабль побывал в Красном море.

«Джеймс Уильямс», отмечает издание, относится к высокоскоростным многоцелевым боевым кораблям, которые предназначены для борьбы с подводными лодками, самолетами, кораблями и ракетами противника. Зачастую их применяют в качестве сопровождения соединений кораблей или конвоев.