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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:33  27 ноября 2017 1

Названы главные способы уберечься от рака

Клипарт, болезнь, Онкология
Злоупотребление алкоголем и курение — основные причины онкологииФото: depositphotos.com © URA.RU

Специалисты Американского онкологического общества в своем исследовании сообщают, что 42% случаев заболевания раком и 45% смертей от него связаны с вредными привычками и неправильным образом жизни.

Когда исследователи сгруппировали проблемы избыточной массы тела, потребления алкоголя, плохой диеты и низкой физической активности, то обнаружили, что этот набор рисков несет ответственность за 18% случаев рака и 16% смертей от онкологии.

В своем исследовании медики анализировали связь этих факторов с 26 видами раковых заболеваний. Самыми восприимчивыми к указанным факторам оказались рак толстой кишки и легких. Риск развития раковой опухоли у этих органов наиболее вероятен.

Ученые рекомендуют избегать вредных привычек, правильно питаться и повышать физическую нагрузку. Кроме того, профилактике опухолей способствует регулярный скрининг, сообщает канал 360. Также важно обследовать организм на наличие раковых клеток. Эти меры помогут снизить вероятность возникновения рака.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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