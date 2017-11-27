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11:25  27 ноября 2017 0

Льготную ипотеку для ямальцев продлили на 2018 год. Но повезет не всем

Клипарт. Деньги и прочее., ключи от квартиры, мелочь, деньги, ипотека, плата, рубли
Льготная ипотека на Ямале продлена на 2018 годФото: Александр Елизаров © URA.RU

Программу льготного ипотечного кредитования для ямальских семей продлили на 2018 год. Средства на ее реализацию уже предусмотрены в региональном бюджете, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства ЯНАО. Получить кредиты на жилье смогут 118 семей.

Ямальцы смогут взять ипотеку по ставке от 5,75% годовых. Процент будет рассчитываться исходя из состава семьи и размера первоначального взноса. Например, на минимальную ставку может рассчитывать многодетная семья при первоначальном взносе от 50%. При этом купить на льготных условиях ямальцы смогут только квартиры в новых или строящихся домах.

Ипотека предоставляется благодаря трехстороннему соглашению между правительством региона, Ямальской ипотечной компанией и Агентством ипотечного жилищного кредитования. В 2017 году 24 семьи смогли получить льготный заем, 12 заявок одобрены и семьи собирают необходимые документы, еще 5 заявок на стадии рассмотрения. 20 семьям было отказано в получении кредита из-за негативной кредитной истории.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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