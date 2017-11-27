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27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
14:20  27 ноября 2017 1

Свердловские власти увеличили бюджет на 4,1 млрд рублей. Деньги пойдут на «Пятилетку развития» и камеры на дорогах

Евгений Куйвашев и заседание ЗССО. Екатеринбург, терешков владимир, кулаченко галина
Председатель бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков и министр финансов Галина Кулаченко завершили очередной этап работы над бюджетомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти завершили балансировку проекта бюджета области на 2018 год. По итогам данной работы доходная часть казны выросла на 3,9 млрд рублей — до 213,7 миллиарда. Расходная часть увеличилась на 4,1 млрд рублей — до 225,3 миллиарда. Дефицит стал больше на 200 млн рублей и составил 11,5 млрд рублей.

Как сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики губернатора области, в балансировке принимали участие представители региональных и муниципальных органов власти, а также общественники. Они предусмотрели финансирование выполнения указов и поручений президента РФ Владимира Путина, губернатора Евгения Куйвашева, а также мероприятий губернаторской программы «Пятилетка развития».

В частности, в документ заложены дополнительные расходы на реконструкцию дорог, строительство детсадов, стадионов. Министерство транспорта получило сверх плана более 350 млн рублей. Значительная часть этой суммы пойдет на закупку дорожной техники для Екатеринбурга. Министерству строительства направлено дополнительно порядка 330 млн рублей на реконструкцию стадиона «Калининец», строительство здания «Эрмитаж — Урала» и другие объектов.

Министерство энергетики и ЖКХ получило сверх плана 112 млн рублей, которые предполагается направить на реконструкцию сквера Попова в Екатеринбурге. В ходе балансировки были изысканы дополнительные средства на совершенствование системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, разведку дополнительных питьевых источников.

5 декабря на заседании Заксобрания области документ будет рассмотрен во втором и третьем чтениях.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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