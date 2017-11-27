Свердловские власти завершили балансировку проекта бюджета области на 2018 год. По итогам данной работы доходная часть казны выросла на 3,9 млрд рублей — до 213,7 миллиарда. Расходная часть увеличилась на 4,1 млрд рублей — до 225,3 миллиарда. Дефицит стал больше на 200 млн рублей и составил 11,5 млрд рублей.
Как сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики губернатора области, в балансировке принимали участие представители региональных и муниципальных органов власти, а также общественники. Они предусмотрели финансирование выполнения указов и поручений президента РФ Владимира Путина, губернатора Евгения Куйвашева, а также мероприятий губернаторской программы «Пятилетка развития».
В частности, в документ заложены дополнительные расходы на реконструкцию дорог, строительство детсадов, стадионов. Министерство транспорта получило сверх плана более 350 млн рублей. Значительная часть этой суммы пойдет на закупку дорожной техники для Екатеринбурга. Министерству строительства направлено дополнительно порядка 330 млн рублей на реконструкцию стадиона «Калининец», строительство здания «Эрмитаж — Урала» и другие объектов.
Министерство энергетики и ЖКХ получило сверх плана 112 млн рублей, которые предполагается направить на реконструкцию сквера Попова в Екатеринбурге. В ходе балансировки были изысканы дополнительные средства на совершенствование системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, разведку дополнительных питьевых источников.
5 декабря на заседании Заксобрания области документ будет рассмотрен во втором и третьем чтениях.