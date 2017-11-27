17:34 27 ноября 2017 0

Светлана Орлова сравнила Париж и Владимир по чистоте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли губернатора Владимирской области Светлану Орлову за ее слова о чистоте Владимира по сравнению с грязным Парижем, приложив фотографии «местных» грязи и луж. Глава области сравнила российский и французский города в эфире телепрограммы «На всю Владимирскую…».

В конце января в посольстве России в Париже проходили дни Владимирской области, где Светлана Орлова возглавляла делегацию, представляя свой регион. Позже в эфире программы она, не скрывая, заявила, что в Париже очень грязно и она бы уволила за это мэра французской столицы. «У нас гораздо чище в городах», — сказал губернатор области.

«То ли дело Владимир — чистота и ухоженность! Просто глаз радуется!» — ответил в шутливой форме на слова Орловой пользователь под ником Каспер.Привидение (@vnf_m). Комментаторы тоже отреагировали на пост в Twitter. «Не понимаете Вы ничего — это памятники архитектурного ансамбля и ландшафтного дизайна старинного города Владимира, строжайше охраняются скрепным государством. А Париж — город человеческих низменных страстей и буржуазных урбанистических излишеств. Нам есть чем гордиться!.. Владимир — город-„праздник“. И вообще, пора его переименовать во Владимир Владимирович… Каждый парижанин мечтает увидеть Владимир и умереть», — пишут пользователи в Интернете.

Помимо всего прочего, Светлана Орлова отметила, что в Париже после террористических атак у людей присутствует чувство страха — на улицах в вечернее и ночное время никого нет. Также она подчеркнула наличие территорий, куда боятся заходить даже полицейские.