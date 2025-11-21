В Краснодаре пресекли попытку подрыва железнодорожных путей
21 ноября 2025 в 12:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Федеральная служба безопасности пресекла подготовку к подрыву железнодорожных путей в Краснодаре. Об этом сообщает УФСБ по Кубани.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал