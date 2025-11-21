Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Минтруде раскрыли, как изменилось количество многодетных семей в России

Котяков: число многодетных семей в России выросло до 3,9 миллиона
21 ноября 2025 в 12:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
плюс 300 тысяч детей за 10 месяцев: многодетность снова в тренде

Плюс 300 тысяч детей за 10 месяцев: многодетность снова в тренде

Фото: Илья Московец © URA.RU

Количество многодетных семей в России с начала 2025 года увеличилось более чем на 8% и достигло 3,9 миллиона. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам 10 месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть, прирост почти 300 тысяч», — сказал Котяков. Его слова передает РИА Нововсти.

Котяков сказал об этом на Красноярском демографическом форуме, который проходит 21 ноября. Это мероприятие объединяет представителей регионов для обсуждения вопросов демографической политики, а также мер поддержки многодетных семей в стране до 2036 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал