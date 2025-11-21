В Минтруде раскрыли, как изменилось количество многодетных семей в России

Плюс 300 тысяч детей за 10 месяцев: многодетность снова в тренде Фото: Илья Московец © URA.RU

Количество многодетных семей в России с начала 2025 года увеличилось более чем на 8% и достигло 3,9 миллиона. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам 10 месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть, прирост почти 300 тысяч», — сказал Котяков. Его слова передает РИА Нововсти.