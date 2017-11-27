Адвокаты Улюкаева отказались от допроса Сечина

18:45 27 ноября 2017 0

Глава «Роснефти» систематически пропускает заседания по делу Улюкаева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Защита экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева отказалась от допроса Игоря Сечина. По словам адвоката бывшего министра Тимофея Гриднева, неявки главы «Роснефти» в суд демонстрируют его неуважение к процессу.

«Если мы будем ждать некоего товарища, причины неявки которого неуважительные, то это будет длиться до бесконечности. Поэтому из уважения к суду мы завершили представление доказательств», — цитирует Гриднева РБК.

Сам Улюкаев в ходе сегодняшнего заседания в Замоскворецком суде заявил, что никогда не оказывал давления на Сечина и не вымогал деньги за покровительство «Роснефти». По его мнению, дело основано на заведомо ложном доносе Сечина. Бывший министр экономического развития также заявил, что неоднократно получал шикарные подарки от руководства «Роснефти», но все это было лишь «частью корпоративного этикета «Роснефти», напоминает «Национальная служба новостей».

Игорь Сечин пропускал заседания суда четыре раза: 13, 15, 22 ноября и сегодня, 27 ноября. Глава «Роснефти» объяснял свое отсутствие плотным рабочим графиком и заграничными командировками.