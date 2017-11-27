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27 ноября 2017
19:37  27 ноября 2017 0

«Выпекаем на месте». Рекламу крематория разметили рядом с пекарней

Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., гроб
Маркетологи недолго искали место для рекламыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Новгороде по соседству с листовками пекарни со слоганом «Выпекаем на месте!» неизвестные пиарщики разместили рекламу крематория. Нижегородцы шокированы таким возмутительным поведением маркетологов.

«Кстати, ничего противозаконного в таком соседстве нет. Сделал рекламу — и лепи, как хочешь! Никакой морали и этики!» — пишут в паблике «Типичный Нижний Новгород». Однако есть и другие мнения.«Вирусная реклама. Если бы не это соседство, я бы не узнал ни о пекарне, ни о крематории… Чего возмущаться? Капитализм в действии. Любой каприз за ваши деньги!» — оставляют комментарии пользователи.

Рекламщики разместили свою рекламу прямо под листовкой пекарни
ФОТО: группа ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород»

Дарья Рукачёва
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