19:37 27 ноября 2017 0

Маркетологи недолго искали место для рекламы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Новгороде по соседству с листовками пекарни со слоганом «Выпекаем на месте!» неизвестные пиарщики разместили рекламу крематория. Нижегородцы шокированы таким возмутительным поведением маркетологов.

«Кстати, ничего противозаконного в таком соседстве нет. Сделал рекламу — и лепи, как хочешь! Никакой морали и этики!» — пишут в паблике «Типичный Нижний Новгород». Однако есть и другие мнения.«Вирусная реклама. Если бы не это соседство, я бы не узнал ни о пекарне, ни о крематории… Чего возмущаться? Капитализм в действии. Любой каприз за ваши деньги!» — оставляют комментарии пользователи.