Молодая жена родит 87-летнему актеру Краско шестого ребенка

22:57 27 ноября 2017 0

Пожилой актер заявил, что счастлив в браке с молодой супругой ФОТО: instagram@cleverstory

87-летний актер Иван Краско заявил о своем намерении в очередной раз стать отцом. По его словам, первого ребенка от своей 27-летней супруги Натальей Шевель он ожидает уже в следующем году.

В беседе с изданием Woman`s day Краско признался, что счастлив в браке с Шевель и единственным фактором, огорчающим актерам, является отсутствие совместных детей. «У Натальи все хорошо. Она пишет стихи, развивается, занимается творчеством. У меня тоже планов много. Вы ведь понимаете, что для детей нужна база. Я всегда говорю про детей: как Бог даст. Может, уже в следующем году», — отметил актер.

Краско признался, что семейная пара живет в квартире внука актера — Кирилла. Обзавестись собственным жильем возлюбленные пока не могут.

У Ивана Краско пятеро детей от разных жен: дочь Галина от первой жены Екатерины, сын Андрей и дочь Юлия от второй жены Киры Петровой, сыновья Иван и Фёдор от третьей супруги Натальи Вяль. Пять лет назад у Краско появился правнук.