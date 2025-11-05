США запустили баллистическую ракету Minuteman III без боезаряда

Ракета была запущена без боевого заряда Фото: Wikipedia / Public Domain

Командование глобальных ударных сил ВВС США осуществило тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщило 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе космических сил «Ванденберг» в Калифорнии.

«Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии», — говорится в сообщении на сайте базы. Ракета была запущена без боевого заряда в рамках плановых испытаний, направленных на проверку технического состояния и боеготовности стратегических вооружений США.

Ракета успешно преодолела расстояние около 4,2 тысячи миль (примерно 6,8 тысячи километров) и достигла запланированной цели — атолла Кваджалейн в Тихом океане. Испытание подтвердило надежность и точность американской системы межконтинентальных баллистических ракет, которая, по заявлению военных, является краеугольным камнем национальной обороны США. Несмотря на то, что пуск состоялся вскоре после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях, военные ведомства настаивают на плановом характере мероприятия.

Продолжение после рекламы