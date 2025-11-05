США запустили баллистическую ракету Minuteman III без боезаряда
Ракета была запущена без боевого заряда
Фото: Wikipedia / Public Domain
Командование глобальных ударных сил ВВС США осуществило тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщило 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе космических сил «Ванденберг» в Калифорнии.
«Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии», — говорится в сообщении на сайте базы. Ракета была запущена без боевого заряда в рамках плановых испытаний, направленных на проверку технического состояния и боеготовности стратегических вооружений США.
Ракета успешно преодолела расстояние около 4,2 тысячи миль (примерно 6,8 тысячи километров) и достигла запланированной цели — атолла Кваджалейн в Тихом океане. Испытание подтвердило надежность и точность американской системы межконтинентальных баллистических ракет, которая, по заявлению военных, является краеугольным камнем национальной обороны США. Несмотря на то, что пуск состоялся вскоре после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях, военные ведомства настаивают на плановом характере мероприятия.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Ракета Minuteman III по-прежнему является единственной МБР шахтного типа, состоящей на вооружении ВС США. В настоящее время в режиме боевого дежурства находится порядка 400 единиц данного вооружения, представляющего собой компонент стратегических сил ядерного сдерживания. Период разработки ракеты пришелся на 1965–1972 годы, тогда как ее принятие на вооружение состоялось в семидесятых годах прошлого столетия.
