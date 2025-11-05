«Темная сторона успеха»: Владимир Березин рассказал о завистниках Юрия Николаева на ТВ

Владимир Березин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС / Любимов Андрей / Агентство «Москва»

Юрий Николаев считался одним из самых звездных телеведущих. На телевидении он проработал 50 лет. Его коллега, не менее легендарный ведущий Владимир Березин, признался корреспонденту URA.RU, что далеко не все радовались успехам Юрия Александровича. Были и те, кто завидовал такой большой народной любви и популярности.

«Конечно, у него были и завистники, и недоброжелатели, — говорит Березин. — Это теневая часть успеха. У успешного человека никогда не бывает так, чтобы ему никто не завидовал. А Юра был успешным, ярким. Николаев, как всегда говорят, был первым диктором, который приезжал на ТВ на „Мерседесе“. Как же можно было не завидовать, когда твой коллега отъезжает на „Мерседесе“ с работы, а ты плетешься на остановку на троллейбусе? Конечно, завидовали. Трудно некоторым было справиться с завистью. Но у Юры была такая защитная оболочка мощная, что к нему это не приставало».

Юра был по-настоящему звездным, продолжает Владимир Александрович. «Это сейчас, когда тебя пару раз покажут на ТВ, ты уже считаешь себя звездой. Раньше такого не было. Раньше были дикторы-пахари. И на вершине этого звездного Олимпа, несомненно, находился Юрий Николаев. Он полностью соответствовал тому, каким должен быть человек, работающий в развлекательном жанре. Если бы у меня спросили про образ настоящей звезды советского ТВ, то среди первых я бы назвал имя Юрия Николаева. Именно так и должен выглядеть не просто ведущий популярных программ, а именно звезда телевидения. Я ему как-то сказал: „Юр, какое точное у тебя название программы „Утренняя звезда“. Он удивился: „Почему?“. „Потому что эта передача про тебя. Ты — звезда и выходишь в эфир по утрам“.

