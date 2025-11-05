Блогерша, сделавшая 27 операция ради сходства с Барби, умерла в 31 год

Блогерша перенесла 27 пластических операций, чтобы походить на знаменитую куклу Фото: Илья Московец © URA.RU

Бразильская блогерша Барбара Янкавски, известная как «кукла Барби» из-за многочисленных пластических операций, скончалась 2 ноября в возрасте 31 года в таунхаусе в районе Лапа в западной части Сан-Паулу. Об этом сообщает издание Daily Star. Женщина перенесла 27 хирургических вмешательств, чтобы добиться сходства с культовой куклой.

«Полиция начала расследование после смерти блогерши, которая перенесла около 30 пластических операций, чтобы превратиться в куклу Барби. <...> Брюнетка скончалась в воскресенье в таунхаусе в Лапе, на западе бразильского города Сан-Паулу», — сказано в материале Daily Star.

Правоохранительные органы квалифицировали гибель девушки как «подозрительную». В настоящее время следствие ожидает заключения судебно-медицинской экспертизы. Согласно информации региональных СМИ, у Янкавски были зафиксированы травма глаза и кровоподтеки в области спины. Также отмечается, что непосредственно перед отходом ко сну у нее наблюдался приступ кашля.

Хозяин дома, 51-летний адвокат рассказал полиции, что пригласил блогершу для оказания интимных услуг. По словам мужчины, они вместе употребляли наркотики. После этого девушка уснула рядом с ним в нижнем белье. В это время они смотрели телевизор. Знакомая юриста, находившавшаяся в квартире в тот же день, но покинувшая ее до гибели Янкавски, сообщила правоохранительным органам, что блогер получила травму глаза в результате падения рано утром.