США провели учебный запуск МБР Minuteman III
05 ноября 2025 в 18:15
Срочная новость
Фото: © URA.RU
США произвели учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты класса Minuteman III, не оснащенной боевой частью. Данное мероприятие состоялось на фоне недавних высказываний бывшего президента Дональда Трампа относительно возможного возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщает Fox news.
