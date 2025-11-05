Логотип РИА URA.RU
США провели учебный запуск МБР Minuteman III

05 ноября 2025 в 18:15
Срочная новость

США произвели учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты класса Minuteman III, не оснащенной боевой частью. Данное мероприятие состоялось на фоне недавних высказываний бывшего президента Дональда Трампа относительно возможного возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщает Fox news.

