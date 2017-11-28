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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Москвы
02:19  28 ноября 2017 0

Смертники ИГИЛ устроили атаку на рынок в Багдаде. Жертвами теракта стали десятки человек

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Смертники убили и ранили десятки человек в БагдадеФото: depositphotos.com © URA.RU

27 ноября в районе Эн-Нахран в Багдаде боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» расстреляли из автоматов находившихся на рынке мирных жителей, после чего один смертник подорвал себя.

В результате атаки, как пишут «Известия», погибли по меньшей мере 17 человек, еще 28 получили ранения. Всего нападавших было двое. Второй не успел привести в действие взрывное устройство, поскольку был убит приехавшими на место происшествия силовиками. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов, проводится расследование.

После теракта ИГИЛ взяло ответственность на себя. По данным боевиков, жертвами атаки стали 35 человек, пишет Gazeta.ru.

Сергей Демин
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