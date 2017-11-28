02:19 28 ноября 2017 0

Смертники убили и ранили десятки человек в Багдаде Фото: depositphotos.com © URA.RU

27 ноября в районе Эн-Нахран в Багдаде боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» расстреляли из автоматов находившихся на рынке мирных жителей, после чего один смертник подорвал себя.

В результате атаки, как пишут «Известия», погибли по меньшей мере 17 человек, еще 28 получили ранения. Всего нападавших было двое. Второй не успел привести в действие взрывное устройство, поскольку был убит приехавшими на место происшествия силовиками. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов, проводится расследование.

После теракта ИГИЛ взяло ответственность на себя. По данным боевиков, жертвами атаки стали 35 человек, пишет Gazeta.ru.