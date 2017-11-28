07:54 28 ноября 2017 1

Члены экипажа «Уральских авиалиний» во главе с капитаном применили жесткие меры к пассажиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время рейса «Уральских авиалиний» из Благовещенска в Екатеринбург пассажир устроил пьяный дебош на борту. В итоге экипаж был вынужден связать мужчину скотчем.

Самолет уже поднялся в воздух, когда один из пассажиров после нескольких выпитых порций алкоголя прямо на борту, стал кричать, ругаться матом и приставать к соседям. Члены экипажа во главе с командиром пытались его успокоить, указав на большой штраф за подобное поведение. Мужчине даже выдали письменное предупреждение, которое тот скомкал и выкинул. После этого сотрудники авиакомпании скрутили пассажира, заклеили ему рот и привязали к креслу скотчем, передает Life.ru.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово дебошира уже ожидали полицейские.

На момент публикации материала получить комментарий «Уральских авиалиний» не удалось, утром 28 ноября в пресс-службе авиакомпании никто не взял трубку.