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Главные новости Югры
12:05  28 ноября 2017 0

Власти ХМАО предложили иностранцам осмыслить историческое наследие региона

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., крест, храм, церковь, вера, христианство, святые, православие, религия
Югра расскажет о своей древности на международной площадкеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти ХМАО представят идеологический проект «Югра многовековая» на международном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», который проходит в Ханты-Мансийске с 28 по 29 ноября. В мероприятии участвуют представители России, Франции, Израиля, Сербии, Индии, Кореи, Финляндии и Португалии. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей региона.

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Дискуссионная площадка под названием «Осмысление исторического наследия в просветительской программе „Многовековая Югра“» откроется во вторник, 28 ноября, в 15:00. Модератор — руководитель центра «Открытый регион» Оксана Макеева. Мероприятие будет проходить на базе Музея природы и человека.

Всего на форуме будут работать 12 площадок на тему бюджетирования, публичной дипломатии, осмысления истории, финансирования проектов и социальных технологий. На мероприятие заявлено около 500 участников.

В рамках проекта «Югра многовековая» в ХМАО ведется работа по изучению истории региона — 2018 год объявлен годом 825-летия со дня основания первых югорских княжеств. Одна из целей властей округа — развитие внутреннего патриотизма и переход на новое мышление, согласно которому автономный округ более не является сырьевым придатком. К изданию готовится новый учебник истории, также пересматривается действующий герб на предмет соответствия требованиями геральдики.

Эльдар Булатов
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