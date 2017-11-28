Власти ХМАО предложили иностранцам осмыслить историческое наследие региона

12:05 28 ноября 2017 0

Югра расскажет о своей древности на международной площадке Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти ХМАО представят идеологический проект «Югра многовековая» на международном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», который проходит в Ханты-Мансийске с 28 по 29 ноября. В мероприятии участвуют представители России, Франции, Израиля, Сербии, Индии, Кореи, Финляндии и Португалии. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей региона.

Дискуссионная площадка под названием «Осмысление исторического наследия в просветительской программе „Многовековая Югра“» откроется во вторник, 28 ноября, в 15:00. Модератор — руководитель центра «Открытый регион» Оксана Макеева. Мероприятие будет проходить на базе Музея природы и человека.

Всего на форуме будут работать 12 площадок на тему бюджетирования, публичной дипломатии, осмысления истории, финансирования проектов и социальных технологий. На мероприятие заявлено около 500 участников.

В рамках проекта «Югра многовековая» в ХМАО ведется работа по изучению истории региона — 2018 год объявлен годом 825-летия со дня основания первых югорских княжеств. Одна из целей властей округа — развитие внутреннего патриотизма и переход на новое мышление, согласно которому автономный округ более не является сырьевым придатком. К изданию готовится новый учебник истории, также пересматривается действующий герб на предмет соответствия требованиями геральдики.