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Главные новости Курганской области
13:54  28 ноября 2017 0

Зауральские депутаты одобрили запрет на алкомаркеты в жилых домах

Дегустация виски в ресторане Panorama ASP. Екатеринбург, виски, бокал, алкоголь, крепкий напиток, коньяк
Купить алкоголь будет сложнееФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы проголосовали за законопроект, ограничивающий продажу спиртного в жилых многоквартирных домах. С инициативой в начале осени выступила областная прокуратура, однако приняли законопроект не с первого раза, передает корреспондент «URA.RU».

И.о. прокурора области Канибек Ураимов (областной прокурор Игорь Ткачев находится в командировке — прим. ред.) подробно обосновал необходимость поправки в региональное законодательство. По его словам, касаться это будет лишь тех помещений в многоквартирных домах, которые были переведены из жилого фонда.

Депутат Андрей Половинкин назвал это нововведение преждевременным и предложил, для начала, активнее бороться с торговлей нелегальным алкоголем. Ураимов в ответ возразил, что эта работа ведется в комплексе. Спикер областной думы Дмитрий Фролов добавил, что совместно с депутатами Госдумы был поставлен вопрос об ужесточении наказания торговли нелегальным алкоголем на федеральном уровне.

В дискуссию вмешался председатель экономического комитета Евгений Кафеев, который уточнил, что вопрос рассматривался несколько раз, чтобы предусмотреть все последствия. «В Кургане 81 действующая лицензия на алкоголь и более 350 точек продаж. Под действие закона попадет максимум десять магазинов», — конкретизировал он. Также было отмечено, что в действие закон вступит лишь через год после его принятия, чтобы дать продавцам алкоголя время на адаптацию. В итоге большинство депутатов поддержали законопроект.

Против законопроекта ранее высказывались представители департамента экономического развития области, аргументируя свою позицию тем, что регион может не досчитаться налоговых поступлений от продажи алкоголя. А главный внештатный нарколог Зауралья Павел Подорванов высказался за существенное сокращение времени продажи спиртного.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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