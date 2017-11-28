Зауральские депутаты одобрили запрет на алкомаркеты в жилых домах

Депутаты Курганской областной думы проголосовали за законопроект, ограничивающий продажу спиртного в жилых многоквартирных домах. С инициативой в начале осени выступила областная прокуратура, однако приняли законопроект не с первого раза, передает корреспондент «URA.RU».
И.о. прокурора области Канибек Ураимов (областной прокурор Игорь Ткачев находится в командировке — прим. ред.) подробно обосновал необходимость поправки в региональное законодательство. По его словам, касаться это будет лишь тех помещений в многоквартирных домах, которые были переведены из жилого фонда.
Депутат Андрей Половинкин назвал это нововведение преждевременным и предложил, для начала, активнее бороться с торговлей нелегальным алкоголем. Ураимов в ответ возразил, что эта работа ведется в комплексе. Спикер областной думы Дмитрий Фролов добавил, что совместно с депутатами Госдумы был поставлен вопрос об ужесточении наказания торговли нелегальным алкоголем на федеральном уровне.
В дискуссию вмешался председатель экономического комитета Евгений Кафеев, который уточнил, что вопрос рассматривался несколько раз, чтобы предусмотреть все последствия. «В Кургане 81 действующая лицензия на алкоголь и более 350 точек продаж. Под действие закона попадет максимум десять магазинов», — конкретизировал он. Также было отмечено, что в действие закон вступит лишь через год после его принятия, чтобы дать продавцам алкоголя время на адаптацию. В итоге большинство депутатов поддержали законопроект.
Против законопроекта ранее высказывались представители департамента экономического развития области, аргументируя свою позицию тем, что регион может не досчитаться налоговых поступлений от продажи алкоголя. А главный внештатный нарколог Зауралья Павел Подорванов высказался за существенное сокращение времени продажи спиртного.