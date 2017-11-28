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28 ноября 2017
13:33  28 ноября 2017 0

В российских детских садах запрещают приглашать на утренники Деда Мороза

Ледовый городок. Челябинск, дед мороз
Запрет ввели власти Новосибирска, Кирова, Самары и КазаниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нескольких городах России чиновники запретили приглашать на утренники Деда Мороза. Среди причин — борьба с коррупцией и советы психологов.

Власти объясняют, что запрет введен в целях экономии средств на выступления артистов. Кировские власти заявили, что «артисты и фотографы используют муниципальную площадку, но за ее использование ничего не платят». Сейчас решили принять постановление, по которому такая деятельность будет упорядочена и подведена под категорию «организация массовых мероприятий», — сообщает «MK.ru».

Отныне, если в садик приглашают Деда Мороза, необходимо решение родительского комитета. Сам артист должен будет выплатить 400 рублей за каждую группу.

Администрация детских садов в Казани вообще запретила приглашение артистов. Таким образом, руководство пытается решить проблему с коррупцией. Теперь роль Деда Мороза смогут играть родители детей, однако для этого нужна медкнижка и справка об отсутствии судимости.

В Новосибирске глава местного департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова заявила, что психологи запрещают Деда Мороза: «Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен». По ее словам, можно приглашать только Снегурочку, но психологи не советуют и этого.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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