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Главные новости Тюменской области
14:27  28 ноября 2017 0

Стало известно, кто возглавил штаб Собчак в Тюмени

Антон Михальчук возглавил представительство Собчак в ТюмениФото: страница Антона Михальчука во «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Руководителем предвыборного штаба Ксении Собчак в Тюмени назначен Антон Михальчук. Информация об этом появилась на сайте «Собчак против всех». Само представительство в Тюмени начнет работу ориентировочно в середине декабря, сообщил корреспонденту «URA.RU» Антон Михальчук. Визит Собчак в Тюмень ожидается в декабре.

«У нас будут штаб, общественная приемная, можно будет прийти, оставить подпись и пообщаться с нами», — пояснил он. Точное количество сотрудников штаба пока не определено — сейчас идет отбор претендентов. «Пока у нас все в проекте, — отметил Михальчук. — Мы занимаемся активной подготовкой, я думаю, в декабре вы уже увидите нашу агитацию, возможно, кубы будут стоять».

Собеседник агентства не стал рассказывать, каким образом происходил отбор претендентов. Помещение для офиса представительства в Тюмени пока не нашли. «Такие вопросы мы решаем на месте, но согласовываем с официальным штабом», — уточнил он, отметив, что финансировать аренду офиса будет центральный штаб из Москвы.

«В Тюмени достаточно много сторонников Ксении Собчак, они подавали свои заявки через сайт, кто-то хочет даже стать волонтером на добровольном основании», — сообщил он. Сама Собчак посетит в Тюмень до Нового года. «Мы ожидаем ее в декабре. Точных чисел нет», — сказал Михальчук.

Ранее ответственный в команде Собчак за региональную сетку предвыборных штабов Тимур Валеев сообщил «URA.RU», что в тюменское представительство войдут как минимум три человека: это руководитель, юрист и сотрудник, который будет отвечать за волонтеров.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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