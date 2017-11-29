Новый жилой комплекс в Екатеринбурге ищет арендаторов коммерческих площадей

Начался конкурс на аренду площадей в ЖК Clever Park. Первые этажи буду заполняться на конкурсной основе. Арендная ставка для победителей конкурса составит всего 300 руб/кв.м в месяц.
Рассматривать заявки будет независимое экспертное жюри. В его состав входят Константин Пудов — помощник сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого, Елена Чернышева — председатель Комитета по товарному рынку Администрации г. Екатеринбурга, Михаил Хорьков — руководитель аналитического отдела УПН, рестораторы Кирилл Шлаен и Евгений Кексин, архитектор Григорий Заславский, а так же жители квартала Clever Park.
«Наша цель — реализовать наполнение коммерческих площадей, которое формировало бы функциональную инфраструктуру для жителей квартала. Именно поэтому мы решили создать возможность для развития интересных, современных проектов, актуальных для жителей, которые могли бы потеряться рядом с крупными сетевыми игроками», — отмечают представители Clever Park.
ЖК Clever Park — уникальный объект комплексной застройки, центр формирования самодостаточной экосистемы для жизни, бизнеса и отдыха. Всего на территории квартала будет построено восемь домов для пяти с половиной тысяч жителей, кроме того уже функционирует бизнес-центр с ежедневной посещаемостью порядка четырех тысяч человек. Благодаря уникальному расположению квартала его инфраструктурой пользуются гости ЦПКиО им. Маяковского — проходимость парка варьируется от пяти до 10 тысяч в день в зависимости от времени года.
Ознакомиться с условиями конкурса и оставить заявку можно через сайт www.300rub.ru