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28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Курганской области
19:24  28 ноября 2017 0

Курганец, которому сгубила здоровье армия, добился выплаты миллиона рублей

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, утилизация, бюджет, деньги, финансирование, рубли, макулатура
Страховая компания не собирается оспаривать решение областного судаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганец Николай Осипов, лишившийся в армии печени, получит миллион рублей по страховке. Областной суд встал на сторону десантника и отклонил апелляцию Московской акционерной страховой компании, рассказал «URA.RU» адвокат потерпевшего Иван Камшилов.

Выплатить компенсацию Осипову компанию в августе 2017 года обязал Курганский городской суд. В ответ страховщики подали апелляцию. Сегодня вышестоящий суд оставил предыдущее решение без изменений, согласившись с возражениями истца.

По словам Ивана Камшилова, представляющего интересы потерпевшего на добровольных началах, теперь семье Осиповых остается дождаться вступления решения в законную силу и возбуждения исполнительного производства. Защитник уточняет, что это не быстрый процесс, однако надеется на его ускорение, благодаря общественному резонансу, созданному, в том числе, серией публикаций «URA.RU». По информации адвоката, страховая компания больше не собирается подавать апелляции.

Полученная страховка поможет Николаю Осипову уехать на операцию в Москву
Фотография из личного архива семьи Осиповых

В ближайшее время Осиповы и Иван Камшилов намерены добиться через суд индексации суммы страховки. «До 2012 года по индексации начислялось порядка 10% в год, однако потом ее отменили, — поясняет Камшилов. — Есть, однако, и предпосылки к тому, что в скором времени индексацию восстановят и начислят уже автоматически. Будем действовать по ситуации». Кроме того, продолжается тяжба с Фондом соцстраха, который отказывается оплачивать десантнику проезд на операцию по пересадке печени четыре года назад.

Николай Осипов отслужил в парашютно-десантной роте войсковой части в Рязани в 2013 году. По возвращению домой молодому парню пришлось сделать экстренную пересадку печени, донором стала его мама. Инвалидность I группы солдату дали только через год после дембеля. По изначально присвоенной II группе удалось высудить на семьсот тысяч меньше, однако страховая не захотела отдавать и эти деньги. Семья Осиповых находится в тяжелом финансовом положении. Часть полученной страховки покроет расходы на проживание Николая и его мамы в Москве, куда бывшему солдату предстоит отправиться на операцию уже из-за проблем с почками.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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