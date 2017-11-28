Девушка с синдромом Дауна впервые победила на конкурсе красоты. ФОТО, ВИДЕО

19:50 28 ноября 2017 0

Заболевание не помешало Микайле участвовать и одержать победу в конкурсе красоты Фото: Микайла Холмгрен (Mikayla Holmgren) в Instagram

В США девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты, завоевав титул «Мисс Миннесота». Звание первой красавицы штата досталось 22-летней Микайле Холмгрен (Mikayla Holmgren).

Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис была удовлетворена решением судей. «Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы», — отметила она.

По словам жюри конкурса красоты, Холмгрен выиграла во многом благодаря своей обаятельной улыбке и танцевальному выступлению. «Для меня танцы — это способ самовыражения. Мой талант заключается в этом, и я хочу показать людям, что я могу делать», — цитирует РИА Новости победительницу, которая занимается танцами с шести лет.