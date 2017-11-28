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28 ноября 2017
19:50  28 ноября 2017 0

Девушка с синдромом Дауна впервые победила на конкурсе красоты. ФОТО, ВИДЕО

Заболевание не помешало Микайле участвовать и одержать победу в конкурсе красотыФото: Микайла Холмгрен (Mikayla Holmgren) в Instagram

В США девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты, завоевав титул «Мисс Миннесота». Звание первой красавицы штата досталось 22-летней Микайле Холмгрен (Mikayla Holmgren).

Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис была удовлетворена решением судей. «Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы», — отметила она.

По словам жюри конкурса красоты, Холмгрен выиграла во многом благодаря своей обаятельной улыбке и танцевальному выступлению. «Для меня танцы — это способ самовыражения. Мой талант заключается в этом, и я хочу показать людям, что я могу делать», — цитирует РИА Новости победительницу, которая занимается танцами с шести лет.

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Фото: Микайла Холмгрен в Instagram

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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