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29 ноября 2017
28 ноября 2017
08:15  29 ноября 2017 0

Сергей Шнуров в стихах посмеялся над потерей спутника «Метеор» из-за священников. «К чёрту чертежи иже расчеты, нужно тщательнее всем молиться»

Концерт группировки
Сергей Шнуров высмеял священников из-за потерянного спутникаФото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на неудачный запуск спутника Росгидромета «Метеор-М». На своей странице в Instagram музыкант в стихах посмеялся над священниками, которые плохо освятили спутник.

По мнению Шнурова, провалы в космической отрасли случаются от бездуховности, а не из-за ошибок в расчетах. Россияне «не домолились» или поели в пост «жирного гуся», из-за чего ракеты стали сбиваться с заданной траектории. «В небо устремим же свои лица. /К черту чертежи иже расчеты, /Нужно тщательнее всем молиться, /Ведь Гагарин тайно был крещёный», — пишет Шнуров. Музыкант предположил в стихах, что народ скорее поверит в чудо, чем расчетам массы, скорости и силы притяжения.

«После такой проповеди уверуют даже самые злостные атеюги», «Это было круто, и реально по делу. Фух, надеюсь никого из верующих не оскорбил», — отмечают поклонники Шнурова.

Творчество музыканта, по всей видимости, стало реакцией на слова протодиакона Андрея Кураева, который заявил, что освящающие ракеты священники РПЦ ответственны за аварии с ними.

«Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг», — цитирует слова Кураева «Федеральное агентство новостей».

Госкорпорация Роскосмос подтвердила потерю связи со спутником «Метеор-М», назвав вероятной причиной сбоя человеческий фактор.

Метеорологический спутник «Метеор-М» не смог выйти на расчетную орбиту. Это произошло потому, что в полетном задании ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» была допущена ошибка, приводит портал «Утро.ру» выводы специалистов в космической отрасли. Предполагается, что при наиболее благоприятном сценарии невыдачи второго импульса «аппарат мог быть выведен на нерасчетную орбиту».

Нина Калинина
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