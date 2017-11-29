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Главные новости Курганской области
10:19  29 ноября 2017 0

Зауральцам в 2017 году задержали зарплату на 120 млн рублей. Выбивать пришлось с прокуратурой

Разное. Курган, ткачев игорь
Игорь Ткачев доложил о работе своего ведомстваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За 11 месяцев 2017 года после вмешательства прокуратуры работодатели выплатили зауральцам свыше 120 млн рублей задолженности по оплате труда. О результатах работы своего ведомства прокурор Курганской области Игорь Ткачев доложил на совещании с заместителем генерального прокурора России Юрия Пономарева в Тобольске во вторник, 28 ноября, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в ноябре погашена задолженность по зарплате в ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ» на сумму свыше 1,6 млн. руб. После обращения прокурора области к Губернатору Зауралья полностью погашен долг по оплате труда перед работниками ОАО «Шадринская автоколонна № 1588», который составлял более 2,3 млн руб.

Также удалось добиться выплаты двух млн рублей работникам ООО «СМУ «КПД». Эти средства перечислены судебным приставам, и уже в ближайшее время будут переведены на счета работников предприятия.

Всего в 2017 году органами прокуратуры Курганской области выявлено около 4,5 тысячи нарушений трудового законодательства. По фактам невыплаты заработной платы возбуждено пять уголовных дел.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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