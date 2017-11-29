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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
10:40  29 ноября 2017 0

«Отцу» уральского титана исполняется 85 лет. «Слова „масштаб личности“ смотрятся узко»

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, тетюхин владислав
Владиславу Тетюхину 29 ноября исполняется 85 летФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Бывшему гендиректору ВСМПО, создателю Уральского клинического-реабилитационного центра Владиславу Тетюхину 29 ноября исполняется 85 лет. Для Свердловской области его имя связано с двумя мечтами, одна из которых уже реализована и сделала регион важной составляющей мировой промышленности, вторая — обещает прорыв в лечении сложных заболеваний.

Основную часть своей жизни Владислав Тетюхин посвятил созданию на Урале технологии выплавки титана. Металл, благодаря своим свойствам обеспечившим серьезный прорыв в авиастроении, космической промышленности, медицине и во многих других областях. Но способы его выплавки в промышленных масштабах долгое время в 20-м веке относились к сверхсекретным сведениям, каждая страна самостоятельно решала эту проблему.

Владислав Тетюхин занимался проблемой выплавки и применения титановых сплавов с 50-х годов 20-го века, когда по распределению направился на Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод, одним из первых в стране занимавшийся реализацией технических решений по выплавке титана. Впоследствии работал во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов, где так же занимался практическими задачами применения титановых сплавов в авиации и ракетостроении. Но самый важный этап начался в начале 90-х, когда его пригласили обратно в Верхнюю Салду реанимировать загибающееся от реформ предприятие.

В 2002 завод в Верхней Салде вышел в мировые лидеры производителей титана, в 2007 году доля корпорации ВСМПО на мировом рынке составила 28%. При этом в число заказчиков предприятия на тот момент уже 10 лет входил такой знаменитый авиапроизводитель, как Боинг, использующий уральский метал для строительства своих самолетов.

По оценке журнала Форбс, к 2008 году состояние Владислава Тетюхина оценивалось в 750 миллионов долларов. Все деньги, в том числе и вырученные от продажи своей доли акций ВСМПО он вложил в новую мечту — строительство в Нижнем Тагиле Уральского клинического-реабилитационного центра. Основной целью проекта является создание доступных для россиян технологий протезирования на основе титана, активно использующихся сегодня в Европе.

Основные чествованию юбиляра пройдут в Нижнем Тагиле. Как рассказал «URA.RU» мэр города Сергей Носов, на подарке, который вручат Владиславу Тетюхину будут написаны слова поэта Николая Некрасова: «Спасибо сердечное скажет вам русский народ».

«Когда говоришь о Тетюхине, сами слова „масштаб личности“ смотрятся обывательски и узко. Лауреат Ленинской премии, блестящий инженер-технолог, выдающийся организатор, слово менеджер тут не подходит, он — Руководитель, который не просто спас титановую промышленность России, но вывел её на лидерские позиции в далеко не самых удобных экономических условиях. Человек с большой буквы, патриот и гражданин. Он эти качества демонстрирует нам на протяжении всей своей жизни», — поздравил именинника Сергей Носов.

К поздравлениям присоединяются и уральские металлурги. «За вашими плечами — яркая биография, насыщенная значимыми событиями и блестящими победами в профессиональной деятельности. Убежден, в нашем городе будет сложно найти человека, который бы не знал вас, Владислав Валентинович, как талантливого и опытного руководителя, мецената и, конечно, основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра — высокотехнологичного медицинского комплекса, созданного по лучшим мировым стандартам. Сегодня вашими выдающимися результатами в развитии качественных медицинских услуг гордится Нижний Тагил и вся Свердловская область, тому подтверждение многочисленные награды и звание „Почетный гражданин Нижнего Тагила“. Зная вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, умение найти верное решение в самых сложных вопросах, верю, что для вас достижимы все поставленные цели, направленные на развитие Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра», — поздравил юбиляра управляющий директор АО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей Кушнарев.

Виктор Жуков
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