Экс-главу мэрии Челябинска выпустили из следственного изолятора ФСБ

11:52 29 ноября 2017 0

Сергей Давыдов отпущен на свободу за активное сотрудничество со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов вышел из СИЗО-7 регионального управления ФСБ. Следователи изменили ему меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении с 29 ноября, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, бывший чиновник пошел на сотрудничество со следствием, поэтому получил снисхождение — силовики не стали обращаться в суд с ходатайством о продлении ареста в следственном изоляторе, как это обычно бывает. А воспользовались правом выпустить обвиняемого под подписку о невыезде, не обращаясь в суд.

Консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова подтвердила «URA.RU», что такое ходатайство не поступало. В пресс-службе УФСБ отказались от комментариев. Адвокаты Максим Классен и Иван Верченко, представляющие интересы Давыдова сообщили, что их подзащитный запретил давать какие-либо комментарии СМИ, в том числе касательно его местонахождения.

Экс-главу администрации Челябинска Сергея Давыдов задержали сотрудники УФСБ по региону 29 сентября 2017 года, через два дня после возвращения из Испании, где он проводит большую часть времени. Обыски прошли в его коттедже и офисах, а также в МУП «ЧКТС», с которого бывший чиновник, по версии следствия, вывел около 340 млн рублей. Сергею Давыдову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).