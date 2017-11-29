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29 ноября 2017
28 ноября 2017
15:51  29 ноября 2017 0

В жутком ДТП в Екатеринбурге погибли люди. ФОТО, ВИДЕО

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварииФото: «Ночные новости»

На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге днем 29 ноября произошло ДТП, два человека погибли. Как сообщили «URA.RU» в пресс-группе городской ГИБДД, одна из машин не уступила дорогу второй.

Авария случилась в районе дома 101 на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, одна из машин проигнорировала требование правил уступить дорогу, и во время совершения маневра в нее врезался второй автомобиль, двигавшийся прямо. В результате столкновения пассажирка второго автомобиля погибла на месте, водитель скончался в больнице.

Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, уточнили в ведомстве.

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Фото: «Ночные новости»

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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