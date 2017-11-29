В Кургане появится Сказочная улица

На карте Кургана в скором времени обозначат новые улицы. Погулять по Сказочной улице, а также по Удачной, Медовой и Лебединой можно будет в микрорайоне Зайково.
Названия улиц утвердили сегодня на заседании городской думы, парламентарии одобрили их единогласно. Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе мэрии, при решении вопроса учитывалось мнение жителей микрорайона. Понравились новые названия и комиссии по историческому наследию и наименованию внутригородских объектов города.
Помимо названных выше, в микрорайоне появятся Соседняя, Домашняя, Охотничья, Вьюжная, Верная, Ромашковая, Утренняя, Привольная, Рыболовная, Гостевая, Дружная, Объездная и Коллективная улицы, а также Согласия и Единства. А самые длинные улицы Зайково получили имена зауральских героев — кавалера ордена Трудовой Славы Александра Лопатина и кавалера ордена Славы Ивана Демидова.