Курганцам предлагают купить сеть автосервисов

Действующий бизнес выставили на продажу в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сеть из трех автосервисов предлагают купить курганцам. Бизнесы находятся в Кургане, Екатеринбурге и Тюмени. Об этом говорится в объявлении.

«Продается действующий бизнес, включающий в себя сеть из трех автосервисов в Кургане, Екатеринбурге и Тюмени. Специализация — установка фаркопов, автосигнализации, подогревателей, автозвука и тонировка. Цена — 10 500 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».