Курганцам предлагают купить сеть автосервисов
Действующий бизнес выставили на продажу в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сеть из трех автосервисов предлагают купить курганцам. Бизнесы находятся в Кургане, Екатеринбурге и Тюмени. Об этом говорится в объявлении.
«Продается действующий бизнес, включающий в себя сеть из трех автосервисов в Кургане, Екатеринбурге и Тюмени. Специализация — установка фаркопов, автосигнализации, подогревателей, автозвука и тонировка. Цена — 10 500 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».
Ранее в Кургане уже выставляли на продажу автосервисы в Северном микрорайоне. Там продавался сервис на улице Баумана за 6 млн рублей, а на Галкинском переезде — автосервис по ремонту турбин, стартеров и генераторов.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Вася07 декабря 2025 15:21Да согласен - что-то слишком много бизнесов продают, может инвест климат стал неблагоприятный для малого бизнеса?
- Иван07 декабря 2025 14:45По сути половина автомастерских уже ищут новых владельцев в Кургане. А что происходит?