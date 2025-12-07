Логотип РИА URA.RU
Курганцам предлагают купить сеть автосервисов

07 декабря 2025 в 14:39
Действующий бизнес выставили на продажу в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сеть из трех автосервисов предлагают купить курганцам. Бизнесы находятся в Кургане, Екатеринбурге и Тюмени. Об этом говорится в объявлении.

«Продается действующий бизнес, включающий в себя сеть из трех автосервисов в Кургане, Екатеринбурге и Тюмени. Специализация — установка фаркопов, автосигнализации, подогревателей, автозвука и тонировка. Цена — 10 500 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Ранее в Кургане уже выставляли на продажу автосервисы в Северном микрорайоне. Там продавался сервис на улице Баумана за 6 млн рублей, а на Галкинском переезде — автосервис по ремонту турбин, стартеров и генераторов.

Комментарии (2)
  • Вася
    07 декабря 2025 15:21
    Да согласен - что-то слишком много бизнесов продают, может инвест климат стал неблагоприятный для малого бизнеса?
  • Иван
    07 декабря 2025 14:45
    По сути половина автомастерских уже ищут новых владельцев в Кургане. А что происходит?
