Курганская вожатая стала лучшей в России. Фото
Курганскую вожатую отметили в Москве
Фото: Илья Московец © URA.RU
Наталья Филимонова из Курганской области стала победителем первого Всероссийского конкурса «Лучший вожатый России». Об этом рассказали представители курганских вожатых.
«Сотрудница Филимонова стала победителем первого Всероссийского конкурса „Лучший вожатый России“. Она получила официальный нагрудный знак Министерства просвещения РФ», — сообщается в паблике ГАУ КО «Содействие детскому отдыху» во «ВКонтакте».
В этом году на конкурс подали заявки 212 участников из 68 регионов и федеральных детских центров. По итогам оценки эксперты выбрали 62 лучших вожатых страны — и среди них представитель Курганской области. Торжественная церемония прошла в Москве в Министерстве просвещения РФ в рамках форума «Сердца молодых». Победителям вручили знаки и сертификаты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» на поездку в 2026 году, подчеркнули в курганской организации.
Филимонова получила признание на конкурсе в Москве
Фото: пресс-служба ГАУ КО «Содействие детскому отдыху»
- Пионер07 декабря 2025 20:16Она к тому же и красива!