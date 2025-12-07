В этом году на конкурс подали заявки 212 участников из 68 регионов и федеральных детских центров. По итогам оценки эксперты выбрали 62 лучших вожатых страны — и среди них представитель Курганской области. Торжественная церемония прошла в Москве в Министерстве просвещения РФ в рамках форума «Сердца молодых». Победителям вручили знаки и сертификаты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» на поездку в 2026 году, подчеркнули в курганской организации.