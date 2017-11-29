В Пермском крае появится город-музей

20:12 29 ноября 2017 0

Восточнее Соликамска нет ни одного города, который был бы старше него Фото: администрация Соликамска

Пермские власти готовятся отметить 600-летие одного из старейших городов Урала — Соликамска. К юбилею он может существенно изменить свой облик и стать центром туризма в Прикамье. «URA.RU» узнало, как будет выглядеть Соликамск уже через 13 лет, и что его жители просят подарить им на праздник.

Свое 600-летие Соликамск будет праздновать в 2030 году. Пока неизвестно, как именно будет отмечаться масштабный юбилей, но уже сейчас работают пять рабочих групп, которые должны выработать план того, что необходимо сделать в городе к празднику. Все они входят в оргкомитет, который возглавляет лично губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона ожидает увидеть результаты работы групп уже в первой половине декабря. Для краевых властей этот юбилей очень важен, ведь восточнее Соликамска нет ни одного города, который был бы старше него или хотя бы примерным его ровесником. Празднование 600-летия дает серьезные шансы на признание огромной исторической роли Соликамска и всего Пермского края, а также открывает возможность к участию в различных исторических проектах с федеральным финансированием.

Одна из главных достопримечательностей Соликамска — Дом воеводы — сползает в реку и нуждается в реставрации Фото: Википедия

Как стало известно «URA.RU», предложений уже поступило много. В первую очередь, они касаются реставрации архитектурных памятников. Например, по словам заведующей отделом истории Соликамского краеведческого музея Нэлли Савенковой, в реставрации нуждается Дом воеводы — старейшее гражданское здание Северного Урала, построенное в стиле Нарышкинского барокко. «Сейчас памятник архитектуры продолжает наклоняться. Дело в том, что он стоит на берегу реки Усолки, а берег ползет», — говорит собеседница. Сейчас в доме воеводы находятся экспозиция краеведческого музея и экспозиция интерьера приказной избы XVII века, а в перспективе там предлагается организовать отдельный музей воеводства. Краевед Владимир Штибен, который разработал к празднованию 600-летия Соликамска проект «Шестивековье», уверен, что в реставрации нуждаются также все крупнейшие храмы города и комплекс сользавода, построенный в XVIII веке.

Кроме того, может быть реконструирован участок Бабиновского тракта — один из старейших торговых путей, соединяющих Европейскую Россию и Сибирь. «Он как раз проходил через Соликамск, — рассказывает Владимир Штибен. — Сейчас на том месте все заросло, возможно, имеет смысл провести реконструкцию участка этой дороги и поставить там памятник жителю Соликамска Артемию Бабинову, который и открыл ее в XVI веке».

В разговоре с «URA.RU» эксперт отметил, что еще одно важнейшее направление в подготовке к масштабному юбилею — это обеспечение соликамчанам доступа к водоемам.

«Город стоит сразу на трех реках: Каме, Усолке и Боровой, а выхода к реке нет нигде! Нет набережной, маломерные суда не используются. А ведь можно организовать водные экскурсии в другие города Верхнекамья — например, в Чердынь или Березники», — говорит Владимир Штибен.

Третье важнейшее направление, по словам краеведа, — это появление новых памятников и популяризация досоветской истории Соликамска. «В городе стоят только советские памятники, кроме памятника основателю ботанического сада Григорию Демидову, который в этом же саду и установлен. Практически не осталось старых дореволюционных названий улиц — они все заменены советскими. Я не предлагаю переименовывать улицы, но в историческом центре надо повесить таблички с информацией о том, как улицы назывались раньше. Например, улица Советская раньше называлась Суровцовской — в честь династии купцов-солеваров, а сейчас имя этой династии никак не отражено на карте Соликамска. Город должен быть отмаркирован с точки зрения своей истории. Сейчас дети практически ничего о нем не знают, а ведь мы хотим, чтобы они его любили и оставались здесь», — говорит Владимир Штибен.