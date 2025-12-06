Пермские общественники хотят восстановить стадион в селе Курашим

Территория стадиона заросла травой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стадион в селе Курашим в Пермском районе Пермского края необходимо восстановить и привести в порядок, чтобы молодежь могла заниматься спортом. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта», к которым обратились сельчане с просьбой помочь добиться ремонта объекта.

«Единственный стадион возле школы в Курашиме стал травмоопасным. На протяжении 12 лет за ним никто не следит. Спортивный объект надо отремонтировать», — сообщается в паблике общественников в соцсети «ВКонтакте».