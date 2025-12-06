Логотип РИА URA.RU
Пермские общественники хотят восстановить стадион в селе Курашим

06 декабря 2025 в 20:55
Территория стадиона заросла травой

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стадион в селе Курашим в Пермском районе Пермского края необходимо восстановить и привести в порядок, чтобы молодежь могла заниматься спортом. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта», к которым обратились сельчане с просьбой помочь добиться ремонта объекта.

«Единственный стадион возле школы в Курашиме стал травмоопасным. На протяжении 12 лет за ним никто не следит. Спортивный объект надо отремонтировать», — сообщается в паблике общественников в соцсети «ВКонтакте».

По данным фронтовиков, власти Пермского округа прислали ответ, что стадион будет содержаться силами школы в рамках текущих ремонтов. Общественники собираются добиться, чтобы муниципалитет лучше следил за содержанием стадиона.

Комментарии (1)
  • Иван
    06 декабря 2025 20:57
    Школа то причем, если район должен финансировать ремонт стадиона.
