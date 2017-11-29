В сеть выложили запись возможного падения российского спутника в океан. ВИДЕО

23:15 29 ноября 2017 0

Неудачный пуск произошел на космодроме Восточный Фото: Роскосмос

В интернет попало видео, на котором предположительно запечатлено падение в океан потерявшегося российского спутника «Метеор-М». На кадрах присутствуют несколько объектов.

Запись была выложена в сеть неизвестным наблюдателем, сообщает «Газета.ru». В кадр попало несколько горящих объектов, падающих с неба в воду — вместе с «Метеором» могли падать части ракет, а также спутники, запускавшиеся с ним. Официально пока не подтверждается, что это именно российский спутник.

Ранее специалисты заявили, что обломки потерянной при выходе на орбиту ракеты «Союз-2.1б» упали в Атлантический океан, предположительно в районе Исландии.