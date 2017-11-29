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29 ноября 2017
23:15  29 ноября 2017 0

В сеть выложили запись возможного падения российского спутника в океан. ВИДЕО

Роскосмос, космос, ракета, пуск ракеты
Неудачный пуск произошел на космодроме ВосточныйФото: Роскосмос

В интернет попало видео, на котором предположительно запечатлено падение в океан потерявшегося российского спутника «Метеор-М». На кадрах присутствуют несколько объектов.

Запись была выложена в сеть неизвестным наблюдателем, сообщает «Газета.ru». В кадр попало несколько горящих объектов, падающих с неба в воду — вместе с «Метеором» могли падать части ракет, а также спутники, запускавшиеся с ним. Официально пока не подтверждается, что это именно российский спутник.

Ранее специалисты заявили, что обломки потерянной при выходе на орбиту ракеты «Союз-2.1б» упали в Атлантический океан, предположительно в районе Исландии.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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