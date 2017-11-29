Недолетевшие до космоса 19 спутников упали в океан

Ракета «Союз-2.1б» с 19 спутниками упала в Атлантический океан, предположительно — в районе Исландии. Таким образом, недолетевшие до орбиты спутники не станут космическим мусором.
По данным служб наблюдения, после невыхода на орбиту ракета вместе с содержимым упала в океан. Заданной орбиты ракета не достигла по неизвестной пока причине, напоминает «Национальная служба новостей». Причина сбоя в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, неполадки возникли в разгонном блоке «Фрегат», сработавшем один раз вместо положенных двух.
Тем временем, вскоре после неудачного пуска, прозвучала версия, что ответственность за аварию надо возложить на священника, плохо освятившего старт с космодрома Восточный.