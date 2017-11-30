Тюменские пользователи соцсетей совместными усилиями пытаются найти жеребца Магната, который вновь исчез при невыясненных обстоятельствах. Ранее животное прославилось тем, что самостоятельно пришло к тюменским спасателям.
Об исчезновении жеребца сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы объявления считают, что Магната украли. Хозяева надеются, что особые приметы помогут побыстрее найти пропавшее животное: «Окрас рыжий, на всех ногах белые носочки, на морде белая проточина, нижняя губа белая. На данный момент конь подстрижен под ирокез. Если кто-то видел или что-то знает, звоните по телефону 89827880982», — говорится в сообщении. Дозвониться до хозяйки Магната, чтобы выяснить обстоятельства пропажи животного не удалось.
Напомним, что в октябре Магнат уже пропадал, но все завершилось благополучно: жеребец самостоятельно вышел к сотрудникам МЧС. Спасателям пришлось скормить ему весь запас хлеба, чтобы выманить животное из узкой западни между двумя грузовиками, куда Магнат забился от страха.