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Главные новости Тюменской области
11:38  30 ноября 2017 0

В Тюмени ищут знаменитого жеребца с ирокезом. Хозяева считают, что его украли. ФОТО

Однажды жеребец уже возвращался к своим хозяевамФОТО: страница «Вконтакте» Анастасии Фадеевой

Тюменские пользователи соцсетей совместными усилиями пытаются найти жеребца Магната, который вновь исчез при невыясненных обстоятельствах. Ранее животное прославилось тем, что самостоятельно пришло к тюменским спасателям.

Об исчезновении жеребца сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Авторы объявления считают, что Магната украли. Хозяева надеются, что особые приметы помогут побыстрее найти пропавшее животное: «Окрас рыжий, на всех ногах белые носочки, на морде белая проточина, нижняя губа белая. На данный момент конь подстрижен под ирокез. Если кто-то видел или что-то знает, звоните по телефону 89827880982», — говорится в сообщении. Дозвониться до хозяйки Магната, чтобы выяснить обстоятельства пропажи животного не удалось.

Напомним, что в октябре Магнат уже пропадал, но все завершилось благополучно: жеребец самостоятельно вышел к сотрудникам МЧС. Спасателям пришлось скормить ему весь запас хлеба, чтобы выманить животное из узкой западни между двумя грузовиками, куда Магнат забился от страха.

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ФОТО страница «Вконтакте» Анастасии Фадеевой

Сергей Макеев
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