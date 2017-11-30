Глава пермской КСП Юрий Новоселов и его заместитель Владимир Шуклецов попросили уволить их по собственному желанию. Вопрос об их отставке решит заксобрание региона.
Юрий Новоселов написал заявление об отставке еще 21 ноября. Но попросил прекратить его полномочия с 29 декабря 2017 года и объяснил свое решение состоянием здоровья. Вопрос о его отставке будет решаться на заседании Законодательного собрания Пермского края в четверг, 30 ноября. Кстати, сегодня депутаты решили наградить Новоселова почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства».
Также в планах у парламентариев — рассмотреть вопрос о досрочном снятии полномочий с заместителя главы КСП Владимира Шуклецова. Он просит освободить его от должности с 27 декабря 2017 года.
По информации телеграмм-канала «Лбов», Юрия Новоселова на посту главы КСП может сменить Александр Белых — бывший прокурор Пермского края и брат экс-губернатора Кировской области Никиты Белых (который обвиняется в получении взятки).