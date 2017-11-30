Лавров назвал условия ввода миротворцев в Донбасс

Лавров считает, что Луганск, Донецк и Киев должны продолжать диалог
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что размещение миротворцев в Донбассе может состояться только после разведения сторон конфликта.По мнению дипломата, вопрос необходимо решать путем диалога между руководством непризнанных республик и властями Украины.
«Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».
Лавров также отметил, что основой мирного урегулирования продолжат оставаться минские соглашения, а диалог необходимо продолжать в формате контактной группы и нормандской четверки.