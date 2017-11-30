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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:00  30 ноября 2017 0

Лавров назвал условия ввода миротворцев в Донбасс

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Лавров считает, что Луганск, Донецк и Киев должны продолжать диалогФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Война на Украине
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что размещение миротворцев в Донбассе может состояться только после разведения сторон конфликта.По мнению дипломата, вопрос необходимо решать путем диалога между руководством непризнанных республик и властями Украины.

«Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».

Лавров также отметил, что основой мирного урегулирования продолжат оставаться минские соглашения, а диалог необходимо продолжать в формате контактной группы и нормандской четверки.

Сергей Макеев
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