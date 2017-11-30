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Главные новости Пермского края
15:30  30 ноября 2017 0

Новый пермский аэропорт принял первых пассажиров

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино
Пассажиры, прилетевшие из Москвы, обновили терминал и послушали КузьминаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми открыли новый терминал аэропорта Большое Савино. Он уже принял первых пассажиров из Москвы.

Торжественное открытие долгожданного терминала состоялось в четверг, 30 ноября. В церемонии приняли участие губернатор Прикамья Максим Решетников, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов.Глава региона произнес торжественную речь, в которой выразил надежду, что аэрокомплекс станет толчком для дальнейшего развития края. Как сообщает с места событий корреспондент «URA.RU», ленточку перерезали летчик-ветеран Леонид Сукинов и заслуженный строитель России Михаил Плеханов. Торжественную церемонию завершил концерт Владимира Кузьмина.

Между тем новый терминал уже принял свой первый рейс из Москвы. Его осуществляла авиакомпания S7. Также несколько рейсов из Перми уже стартовали из нового аэровокзала. Пока терминал не может принимать международные рейсы, но весной 2018 года ситуация должна измениться.

Анна Белкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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