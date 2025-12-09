В Перми выходит новая настольная географическо-приключенческая игра

В этом году из типографии выйдет настольная игра «По следам Гофмана». Ее издает Пермское отделение Русского географического общества (РГО). Посвящена игра исторической Североуральской экспедиции Эрнста Гофмана, которую он совершил в XIX веке.

«Настольная игра „По следам Гофмана“ рассчитана на учеников 5-6 классов. Игра готова, скоро выйдет из типографии первый тираж, ждем до нового года. Получилось классно, надеюсь, что и ребятам понравится», — рассказал председатель Пермского отделения Русского географического общества Андрей Зайцев.

Игра «По следам Гофмана» — одно из направлений работы РГО с молодежью. Сегодня, как рассказывало URA.RU, в Перми открылась штаб-квартира общества. Здесь начала работу выставка, посвященная современной экспедиции ученых по реке Колва на севере Пермского края. В РГО обещают в новой локации проводить не только экскурсии, но и другие просветительские мероприятие для детей и взрослых.