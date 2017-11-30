В Зауралье сняли карантин с «зачумленного» комплекса

17:42 30 ноября 2017 0

В Зауралье зараженных живтоных привезли из Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане снят карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на территории морозильного цеха на улице Тимофея Невежина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Курганской области, сообщается на сайте областного департамента АПК.

По второму инфицированному объекту — забойному цеху в Кетовском районе таких данных пока нет. В областном управлении ветеринарии подробности ситуации «URA.RU» комментировать не стали, сославшись на то, что вся информация имеется на сайте.

Зараженные животные были завезены в Зауралье из Тюменской области. После этого регион объявили неблагополучным по АЧС. Этот статус налагает ограничения на вывоз фуража из региона. Курганские производители зерна столкнулись со сложностями при продаже кормовой пшеницы в регионы, где АЧС не была зарегистрирована. Сейчас в регионе заканчивают обработку зараженных объектов и надеются, что вскоре статус региона будет изменен.