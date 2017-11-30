{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
29 ноября 2017
17:42  30 ноября 2017 0

В Зауралье сняли карантин с «зачумленного» комплекса

АГРО 2016 выставка Челябинск, свинья, поросенок
В Зауралье зараженных живтоных привезли из ТюмениФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
На Урале бушует свиной грипп
все новости сюжета

В Кургане снят карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на территории морозильного цеха на улице Тимофея Невежина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Курганской области, сообщается на сайте областного департамента АПК.

По второму инфицированному объекту — забойному цеху в Кетовском районе таких данных пока нет. В областном управлении ветеринарии подробности ситуации «URA.RU» комментировать не стали, сославшись на то, что вся информация имеется на сайте.

Зараженные животные были завезены в Зауралье из Тюменской области. После этого регион объявили неблагополучным по АЧС. Этот статус налагает ограничения на вывоз фуража из региона. Курганские производители зерна столкнулись со сложностями при продаже кормовой пшеницы в регионы, где АЧС не была зарегистрирована. Сейчас в регионе заканчивают обработку зараженных объектов и надеются, что вскоре статус региона будет изменен.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров