На Аляске представили «кулинарную книгу Ямала»

Необычная книга о кулинарной культуре жителей Ямала представлена на встрече министров Арктического совета в Фэрбэнксе (Аляска). Она была подготовлена после приезда на полуостров представителей северных государств и форума о культуре питания коренных народов Севера.
В книгу вошли традиционные рецепты, где подробно рассказывается о феномене потребления сырой пищи — мяса и крови северного оленя и рыбы. В том числе известная всем строганина из рыбы, а также «ненецкий салат», состоящий из частей туши северного оленя, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.
Издание вышло небольшим тиражом в 200 экземпляров специально для заседания министров Арктического совета и разошлась по 15 странам мира. Сейчас готовится второй выпуск тиражом в 1500 экземпляров на английском и русском языках. Также есть электронная версия.
«Сейчас наша работа по проекту выходит на второй этап. В нём мы сосредоточимся на инновационных подходах развития оленеводства, как источника традиционной, экологически чистой и здоровой пищи», — отметил председатель правления ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев.