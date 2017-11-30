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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Ямала
19:28  30 ноября 2017 0

На Аляске представили «кулинарную книгу Ямала»

Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
В книгу вошли рецепты известных блюд ЯмалаФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Необычная книга о кулинарной культуре жителей Ямала представлена на встрече министров Арктического совета в Фэрбэнксе (Аляска). Она была подготовлена после приезда на полуостров представителей северных государств и форума о культуре питания коренных народов Севера.

В книгу вошли традиционные рецепты, где подробно рассказывается о феномене потребления сырой пищи — мяса и крови северного оленя и рыбы. В том числе известная всем строганина из рыбы, а также «ненецкий салат», состоящий из частей туши северного оленя, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Издание вышло небольшим тиражом в 200 экземпляров специально для заседания министров Арктического совета и разошлась по 15 странам мира. Сейчас готовится второй выпуск тиражом в 1500 экземпляров на английском и русском языках. Также есть электронная версия.

«Сейчас наша работа по проекту выходит на второй этап. В нём мы сосредоточимся на инновационных подходах развития оленеводства, как источника традиционной, экологически чистой и здоровой пищи», — отметил председатель правления ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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