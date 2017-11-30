19:29 30 ноября 2017 0

Мужчине успели помочь Фото: скрин с видео

Чемпион Дагестана по смешанным единоборствам Аким Кулиев сделал попытку харакири в камере СИЗО. Спортсмена спасли медики, наложившие арестанту повязку и отвезшие в больницу.

Родственники пострадавшего полагают, что на такой отчаянный шаг спортсмена могли спровоцировать пытки и издевательства со стороны полицейских, передает Life.ru.

По утверждению знаменитого бойца ММА Хабиба Нурмагометова, его друга пытали, несмотря на то, что у него есть алиби. При этом, следственные действия с подозреваемым сопровождались нарушениями.

Кулиева обвиняют в поджоге администрации Рутульского района республики.

Видео: Mash