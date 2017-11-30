20:07 30 ноября 2017 0

Артист резко отреагировал на заявление журналистки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тележурналистка Екатерина Гордон подала иск в суд на певца Иосифа Кобзона в ответ на ряд личных оскорблений. Поводом стал обмен колкостями на грани фола после заявления ведущей о желании баллотироваться в президенты.

Гордон заявила, что мандат депутата Госдумы стоит от двух до семи миллионов долларов. В ответ Кобзон спросил Екатерину, сколько стоит провести с ней ночь, пишет «Национальная служба новостей».

Гордон отметила, что в ее иске нет ничего личного. Она всего лишь намерена не замалчивать хамства и помешать отвечать хамскими выпадами на острые политические вопросы.

Ранее, как писало «URA.RU», Екатерина Гордон заявила, что ей было стыдно работать в нынешнем составе российского парламента. Чтобы сделать Госдуму лучше, тележурналистка предложила вернуться к выборам в законодательный орган по одномандатным округам, чтобы каждый избиратель знал, кто персонально будет представлять его интересы.