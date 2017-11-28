11:10 28 ноября 2017 0

Екатерина Гордон хочет сделать из Госдумы работающий парламент Фото: Википедия

Возможный кандидат в президенты России, журналистка Екатерина Гордон объяснила, почему в своей политической карьере не хочет пройти ступень депутата Госдумы. По ее мнению, в парламенте должны пройти существенные реформы, чтобы он действительно стал законодательным органом и представлял волю народа.

Гордон заявляет, что работать в Госдуме, которая существует в данный момент, ей было бы стыдно. Она предлагает вернуться к выборам в законодательный орган страны по одномандатным округам, чтобы каждый избиратель знал, кто будет представлять его интересы в Думе. Эта мера, по мнению журналиста, также позволит избежать торговли местами в парламенте. «Мне известны расценки, за которые те или иные партии продают места — от двух до семи млн долларов», — заявляет потенциальный кандидат в президенты. Видеозапись приводит телеграмм-канал Super!.

Гордон предлагает также определить коэффициент полезного действия (КПД) каждого депутата и выяснить, каким образом он был избран в Госдуму. Также она настаивает на том, что парламентарии должны быть лишены депутатской неприкосновенности и отвечать за свои поступки и решения по всей строгости закона.

«Я полагаю, что если вокруг нашей Думы все слухи останутся слухами, то все три мои инициативы депутаты примут. А если речь идет о торговле депутатским мандатом, то, конечно, эта инициатива будет принята в штыки», — заключает Екатерина Гордон, добавляя, что «к черту сегодняшнюю Думу, она не работает!».

Ранее Екатерина Гордон призвала упразднить пост президента РФ. «Я хочу, чтобы мы подумали о том, чтобы в нашей стране не было такой формы правления, при которой все завязано на одном человеке. Я хочу упразднить пост президента РФ и обратиться к демократическому устройству», — рассказывала Гордон «Национальной службе новостей». Она считает, что нужно увеличить полномочия парламента. При этом она отметила, что с большим уважением относится к действующему президенту РФ Владимиру Путину, но не хочет, чтобы вся ответственность была завязана только на нем.

Заявление Гордон о необходимости упразднения должности президента Российской Федерации рассмешило пользователей социальных сетей. «При этом Катя борется за „место президента“, которого не будет, то есть за пустое место. Весьма эпатажное заявление кандидата в кандидаты», «Видимо поняла, что эта должность ей не светит, вот и решила еще немного попиариться!», — считают россияне. «Пусть заинтересует людей — как Мадонна», «Очень хочется узнать, что предлагают Дана Борисова, Маша Малиновская, Анжела и Снежана», — шутят в соцсетях.

Ранее журналистка рассказала, что хочет стать кандидатом на пост президента России, напоминает «Федеральное агентство новостей». Выборы главы государства состоятся в России в марте 2018 года.