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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:18  30 ноября 2017 9

Дочь генерала ФСБ ответила на критику новой олимпийской формы. ФОТО

Форма вызвала шквал критикиФото: микроблог твиттер/@april_knows

В Сети раскритиковали новую форму для олимпийской сборной России. По мнению пользователей, теперь у Международного олимпийского комитета есть все основания не допустить российских спортсменов на Олимпиаду. Кто-то написал, что в такой одежде лучше никуда не ехать, чтобы не позориться. Другим коллекция и вовсе напомнила тюремную робу.

Главный дизайнер экипировки олимпийской сборной России Задорина в ответ заявила, что ей важно мнение тех, кто ее поддерживает. По словам женщины, коллекция создавалась при участии комиссии спортсменов. «Я делаю свое дело. Мнение людей, которые меня поддерживают, мне важно. Им все нравится», — заявила Анастасия Задорина в интервью изданию «Ридус».

Отметим, что дочь генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина Анастасия Задорина руководит фирмой ZA Sport, которая пришла на смену бренду Bosco, одевавшему российскую сборную с 2002 года.

Лев Истомин
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