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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:23  01 декабря 2017 0

США испугались «газового доминирования» России в Европе

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа., газ
В Госдепе заявили, что российские газовые проекты понизят энергетическую независимость ЕвропыФото: media.gazprom-neft.ru

Реализация российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будет способствовать усилению позиции России в Европе. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы считаем, что „Северный поток-2“ и „Турецкий поток“ будут способствовать усилению доминирования России в Европе и понизят энергетическую независимость Европы», — приводит слова представителя Госдепа телеканал 360.

По оценке Науэрт, Россия может использовать поставки в качестве инструмента влияния, отмечает РБК. Она привела в пример перебои в поставках газа в Польшу в период «газовых войн» России и Украины.

Отказ Москвы от транзита газа через Украину и сокращение платы Киеву за эту услугу также является угрозой, отметила спикер Госдепа. «Нашу особую обеспокоенность вызывает то, что это приблизит Россию к достижению цели по подрыву безопасности Украины с помощью лишения ее статуса страны-транзитера для российского газа», — пояснила она.

Строительство газовой ветки «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, «Турецкий поток» планируют построить через Черное море. Власти Украины заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» попал под правила регулирования так называемого Третьего энергетического пакета, которые запрещают одной компании добывать и экспортировать газ, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России, что в текущем году компания может установить абсолютный рекорд по объему экспорта газа. По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, рост экспорта газа связан с повышением спроса со стороны европейских стран.

«Есть единственный показатель. Из-за падения цен на нефть газ становится дешевым. Европейцы очень охотно покупают недорогой российский газ, отказываясь при этом от части генерации на возобновляемых источниках энергии, потребления угля», — сказал он в беседе с «Национальной службой новостей».

Феликс Сорокин
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