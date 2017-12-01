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01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
10:08  01 декабря 2017 0

Скандал со взяткой в зауральской мэрии дошел до Госдумы. Возбуждено уголовное дело

Светлана Дахина стала фигурантом уголовного делаФото: пресс-служба администрации города Шадринска

Скандалом со взяткой, которую бывший заместитель главы Шадринска Светлана Дахина дала за продвижение по службе, заинтересовались в Госдуме. На запрос депутата-коммуниста Валерия Рашкина зауральская прокуратура дала ответ, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Документы опубликованы на официальном сайте КПРФ.

Официальное письмо, направленное в ответ на запрос депутата Госдумы, подписано заместителем прокурора Курганской области Олегом Седельниковым.

Бывший заместитель главы по социальным вопросам администрации города Шадринска Светлана Дахина уволилась по собственному желанию в октябре 2017 года после публикаций о том, что она заплатила «сотруднику администрации президента» 750 тысяч рублей за трудоустройство в Москве. Сообщалось, что после того, как Дахина поняла, что её обманули, и место заместителя министра ей никто не предоставит, она обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях, однако к ответственности могут привлечь ее саму за дачу взятки.

Татьяна Жаткина
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